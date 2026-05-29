Дача, юг или заграница: жители Подмосковья рассказали, где и как проведут лето 2026

Опрос REGIONS показал, как жители Московской области планируют провести лето 2026 года. Самой популярной стратегией оказалась дача — такой вариант выбрали 36 процентов респондентов. При этом, как отмечают опытные садоводы, для получения урожая вовсе не обязательно все лето проводить на грядках — существует «ленивый» подход к уходу за посадками.

Поездки на юг России запланировали 19 процентов опрошенных, еще столько же — 19 процентов — намерены отправиться за границу. По данным АТОР, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», в топ зарубежных направлений в 2026 году вошли Турция, Египет и Вьетнам. Экскурсионные туры по российским городам устроят 16 процентов участников опроса.

Нашлось место и для отдыха без дальних поездок: 10 процентов респондентов собираются в поход с палатками, 9 процентов — на велопрогулки по городу, а 8 процентов предпочтут загорать в шезлонге в городском парке. Для любителей пляжного отдыха в Подмосковье к сезону готовят более двухсот оборудованных пляжей.