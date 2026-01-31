Дачная амнистия 2.0: общее имущество СНТ оформят автоматически

В марте в Госдуму внесут законопроект, который может раз и навсегда решить вековые проблемы садоводов. Речь о простом оформлении дорог, сетей и спортивных площадок в общую собственность, а также об урегулировании статуса «ничейных» земель вокруг поселков. Главное — автоматизация прав и согласие соседей, пишут « Известия ».

Основные изменения затронут два ключевых блока. Во-первых, право общей долевой собственности на инфраструктуру внутри товариществ (дороги, электросети, площадки) будет возникать у владельцев участков автоматически после кадастрового учета, пропорционально площади их земли. Это избавит от необходимости собирать общее собрание для оформления.

Во-вторых, закон предлагает механизм для решения проблемы «размытых» советских границ. Существующие СНТ смогут легально расширить свою территорию за счет смежных земель, но исключительно с письменного согласия их собственника. Для вновь создаваемых товариществ такой возможности не предусмотрено.

Эксперты отмечают, что инициатива сократит бюрократию и снизит конфликтность, особенно в вопросах ремонта «бесхозных» десятилетиями сетей. Для пожилых дачников коллективное оформление через правление СНТ станет спасением от бумажной волокиты. Однако возможный рост взносов на содержание нового имущества и налоги могут стать для них финансовой нагрузкой, что требует продуманных мер поддержки.

Ранее в Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства на февраль.