Дачникам дали советы по защите капусты от прожорливых гусениц

Обнаружив дырявые листья на капусте, огородники сталкиваются с прожорливыми гусеницами капустной белянки и совки. Эти вредители способны уничтожить урожай за несколько дней, но эффективные методы борьбы существуют. О них подробно рассказала Общественная служба новостей.

Первым делом важно определить врага. Крупные желто-зеленые гусеницы с черными пятнами — личинки капустницы, они питаются наружными листьями. Более опасны коричневатые гусеницы совки, прячущиеся у основания кочана и прогрызающие ходы внутрь. Мелкие светлые гусеницы моли повреждают молодые листья.

Начинать защиту советуют с простых методов. Регулярный осмотр растений и ручной сбор вредителей эффективен при небольших масштабах заражения. Нетканый укрывной материал (агрил, спанбонд или лутрасил), наброшенный на грядки сразу после высадки рассады, предотвращает откладку яиц бабочками. Посадка нектароносных растений привлекает естественных врагов гусениц — паразитических ос и птиц.

Народные средства включают опрыскивание настоями полыни, томатной ботвы или лопуха, которые делают листья менее привлекательными для вредителей. Древесная зола, рассыпанная по листьям или разведенная в воде с мылом, создает защитный барьер.

При массовом нашествии помогают биопрепараты типа «Лепидоцида», безопасные для человека и полезных насекомых. Химические инсектициды («Децис», «Инта-Вир») применяют только в крайних случаях, строго соблюдая меры предосторожности и сроки ожидания до сбора урожая.

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