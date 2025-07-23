Названа польза крапивного настоя для садовых участков

Для приготовления дачникам советовали выбирать молодые растения до цветения, избегая обочин дорог и промышленных зон. После сбора измельченную крапиву нужно залить водой в пластиковой или деревянной емкости, заполнив ее на 2/3, и оставить бродить в теплом месте на 5-14 дней.

Процесс брожения ускорит добавление органических катализаторов — ложки гумата или горсти компоста. Ежедневное перемешивание насыщает раствор кислородом и ускоряет ферментацию. Готовый настой приобретает темно-бурый цвет и характерный «землистый» запах, а крапивные остатки опускаются на дно.

Для корневой подкормки садоводам советуют разводить концентрат 1:10, для опрыскивания листьев — 1:20. Оптимальный период применения — май-июнь, когда растения активно наращивают зеленую массу. Допустимо и позже, если наблюдается период активного роста. Культуры важно подкармливать раз в 10-14 дней, прекращая внесение за месяц до сбора урожая.

Важно помнить: перебродивший настой теряет азот, а слишком концентрированный раствор может обжечь корни. По этой же причине не стоит использовать металлические емкости — они вступают в реакцию с кислотами. Для чувствительных растений делайте менее насыщенные растворы (1:15 для корневых и 1:25 для внекорневых подкормок).

Крапивное удобрение особенно эффективно для рассады, листовых овощей и тыквенных культур.

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