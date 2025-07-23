Названа польза крапивного настоя для садовых участков
Дачникам рекомендовали применить подкормку из крапивы в период активного роста
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Крапивный настой — мощное органическое удобрение, способное заменить дорогие химические препараты. Ссылаясь на ряд садоводческих источников Общественная служба новостей рассказала, как приготовить чудо-средство самостоятельно.
Для приготовления дачникам советовали выбирать молодые растения до цветения, избегая обочин дорог и промышленных зон. После сбора измельченную крапиву нужно залить водой в пластиковой или деревянной емкости, заполнив ее на 2/3, и оставить бродить в теплом месте на 5-14 дней.
Процесс брожения ускорит добавление органических катализаторов — ложки гумата или горсти компоста. Ежедневное перемешивание насыщает раствор кислородом и ускоряет ферментацию. Готовый настой приобретает темно-бурый цвет и характерный «землистый» запах, а крапивные остатки опускаются на дно.
Для корневой подкормки садоводам советуют разводить концентрат 1:10, для опрыскивания листьев — 1:20. Оптимальный период применения — май-июнь, когда растения активно наращивают зеленую массу. Допустимо и позже, если наблюдается период активного роста. Культуры важно подкармливать раз в 10-14 дней, прекращая внесение за месяц до сбора урожая.
Важно помнить: перебродивший настой теряет азот, а слишком концентрированный раствор может обжечь корни. По этой же причине не стоит использовать металлические емкости — они вступают в реакцию с кислотами. Для чувствительных растений делайте менее насыщенные растворы (1:15 для корневых и 1:25 для внекорневых подкормок).
Крапивное удобрение особенно эффективно для рассады, листовых овощей и тыквенных культур.
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