Дачникам Подмосковья назвали самые бесполезные ритуалы весны на участке: от них один вред
Специалист Платонова предостерегла от перекопки почвы в теплицах на даче весной
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Весна на даче — пора горячая, но не все дела, за которые берутся огородники, приносят реальную пользу. Некоторые ритуалы только отнимают силы и время, а то и вовсе вредят будущему урожаю. Специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова в беседе с REGIONS рассказала, от каких привычек пора отказаться.
Вот три весенних ритуала, которые эксперт советует пересмотреть:
— Сплошная перекопка в теплицах и на высоких грядках;
— Побелка деревьев в апреле-мае;
— Сжигание листвы и мусора.
Перекопка: не везде нужна лопата
Многие дачники уверены: чем глубже перекопать землю весной, тем лучше. Но к середине лета такая почва превращается в камень, а сорняки, мирно спавшие в глубине, оказываются наверху и дружно всходят.
«Есть места, где лопата точно не нужна. Это высокие грядки, теплицы, парники. Там вместо перекопки лучше посеять сидераты прямо на постоянные грядки, а после высадки основных культур замульчировать почву органикой. Это и рыхлость даст, и плодородие повысит, и труда меньше», — уверена специалист.
Обработка сада: не упустите момент
Многие дачники откладывают обработку деревьев на лето, ограничиваясь поливом кустов кипятком. А потом все сезон борются с болезнями и собирают червивые плоды.
Ранней весной биопрепараты бесполезны, работают только химические средства. Главное — успеть до распускания почек. Эксперт советует ориентироваться на березу: как только пошел березовый сок, значит, жизнь в деревьях проснулась, но почки еще закрыты — это идеальный момент.
Вот три рабочих рецепта от Платоновой:
- Бургундская жидкость (медный купорос + содовый раствор + хозяйственное мыло). Для защиты от вредителей можно добавить смесь вазелинового масла с мылом. Вечнозеленые растения таким составом обрабатывать нельзяПрепарат «Биопаг-Д» (разводится 1 к 1000). Более мягкий вариант, работает даже по распустившимся листьям и цветкам, держится на ветках до полугода;
- Раствор гипохлорита («Белизна»: литр на ведро воды). Действует быстро, но всего 30-40 минут. После распускания листьев обязательно нужно опрыскать растения «Фитоспорином» или «Триходермином».
- Важное правило: нельзя смешивать химию и биологию — пестициды убивают полезные грибки. Если время упущено и почки уже распустились, используют щадящие инсектициды («Искра», «Хорус», «Скор»).
Побелка: красиво, но бесполезно
Побелка деревьев в апреле или мае, по мнению эксперта, не приносит никакой пользы, кроме эстетической. Основную побелку делают осенью, а обновлять ее можно в самом начале марта, не позже. Защищать нужно именно от зимних морозобоин, а весеннее «раскрашивание» — пустая трата времени.
Сжигание мусора: вредно и бессмысленно
Листву, стебли томатов и огурцов не стоит сжигать. Их закладывают в компост. Ветки после обрезки измельчают и используют как мульчу или нижний слой теплой грядки.
«Органика должна работать на землю, а не улетать в дым. Тогда и урожай будет, и почва здоровой», — заключила Платонова.
