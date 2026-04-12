Дачникам Подмосковья назвали самые бесполезные ритуалы весны на участке: от них один вред

Весна на даче — пора горячая, но не все дела, за которые берутся огородники, приносят реальную пользу. Некоторые ритуалы только отнимают силы и время, а то и вовсе вредят будущему урожаю. Специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова в беседе с REGIONS рассказала, от каких привычек пора отказаться.

Вот три весенних ритуала, которые эксперт советует пересмотреть:

— Сплошная перекопка в теплицах и на высоких грядках;

— Побелка деревьев в апреле-мае;

— Сжигание листвы и мусора.

Перекопка: не везде нужна лопата

Многие дачники уверены: чем глубже перекопать землю весной, тем лучше. Но к середине лета такая почва превращается в камень, а сорняки, мирно спавшие в глубине, оказываются наверху и дружно всходят.

«Есть места, где лопата точно не нужна. Это высокие грядки, теплицы, парники. Там вместо перекопки лучше посеять сидераты прямо на постоянные грядки, а после высадки основных культур замульчировать почву органикой. Это и рыхлость даст, и плодородие повысит, и труда меньше», — уверена специалист.

Обработка сада: не упустите момент

Многие дачники откладывают обработку деревьев на лето, ограничиваясь поливом кустов кипятком. А потом все сезон борются с болезнями и собирают червивые плоды.

Ранней весной биопрепараты бесполезны, работают только химические средства. Главное — успеть до распускания почек. Эксперт советует ориентироваться на березу: как только пошел березовый сок, значит, жизнь в деревьях проснулась, но почки еще закрыты — это идеальный момент.

Вот три рабочих рецепта от Платоновой:

Бургундская жидкость (медный купорос + содовый раствор + хозяйственное мыло). Для защиты от вредителей можно добавить смесь вазелинового масла с мылом. Вечнозеленые растения таким составом обрабатывать нельзяПрепарат «Биопаг-Д» (разводится 1 к 1000). Более мягкий вариант, работает даже по распустившимся листьям и цветкам, держится на ветках до полугода;

Раствор гипохлорита («Белизна»: литр на ведро воды). Действует быстро, но всего 30-40 минут. После распускания листьев обязательно нужно опрыскать растения «Фитоспорином» или «Триходермином».

Важное правило: нельзя смешивать химию и биологию — пестициды убивают полезные грибки. Если время упущено и почки уже распустились, используют щадящие инсектициды («Искра», «Хорус», «Скор»).

Побелка: красиво, но бесполезно

Побелка деревьев в апреле или мае, по мнению эксперта, не приносит никакой пользы, кроме эстетической. Основную побелку делают осенью, а обновлять ее можно в самом начале марта, не позже. Защищать нужно именно от зимних морозобоин, а весеннее «раскрашивание» — пустая трата времени.

Сжигание мусора: вредно и бессмысленно

Листву, стебли томатов и огурцов не стоит сжигать. Их закладывают в компост. Ветки после обрезки измельчают и используют как мульчу или нижний слой теплой грядки.

«Органика должна работать на землю, а не улетать в дым. Тогда и урожай будет, и почва здоровой», — заключила Платонова.

Ранее сообщалось, что дачница Громова рассказала, почему чистотел на участке в Подмосковье может принести пользу.