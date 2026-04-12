Гибель клубники и малины в Подмосковье: опытная дачница раскрыла причины

Многие владельцы дачных участков в Подмосковье бьют тревогу: грядки с клубникой и малиной захватывает чистотел, а культурные растения чахнут на глазах. Обычно проблему списывают на то, что сорняк забирает питание. Однако, как рассказала REGIONS опытная дачница Нина Громова, причина гораздо серьезнее — дело в почве.

Что означает буйный рост чистотела

Растение работает как природный индикатор. Пышные заросли чистотела, а также мокрицы, хвоща полевого и конского щавеля указывают на повышенную кислотность почвы. Большинство садовых культур (клубника, малина, овощи) предпочитают нейтральную или слабокислую среду с pH 6-7. В кислой земле корни перестают усваивать питательные вещества, растения болеют и плохо плодоносят.

«Чистотел — растение полезное, его и в народной медицине используют, и от вредителей настой делают. Но если он заполонил пол-огорода, это уже не просто сорняк, а сигнал SOS от почвы. Значит, вы упустили момент и земля просит помощи. Урожая на таком участке хорошего не будет, пока не разберетесь, в чем дело», — объясняет Нина Громова.

Как привести почву в порядок

Нина Громова советует действовать по шагам:

— Сначала провести анализ почвы (специальными тест-полосками или по сорнякам);

— Для раскисления использовать доломитовую муку — она безопасна и насыщает землю кальцием и магнием;

— Вносить средство поздней осенью из расчета 300-500 г на квадратный метр;

— Повторять процедуру каждые 3-4 года.

Важное исключение: голубика, клюква и рододендроны, наоборот, любят кислую почву. Под них раскислять грунт не нужно.

Как чистотел может помочь, а не вредить

Даже захвативший участок сорняк способен стать полезным помощником, отмечает дачница:

— Для компоста: чистотел обогащает удобрение минералами, но повышает кислотность. Поэтому слои травы нужно пересыпать древесной золой (1 кг на каждые 20 см);

— От вредителей: сок чистотела — природный инсектицид против тли, паутинного клеща и капустной блохи. Настой готовится просто: измельченный куст заливается водой на 1-2 дня, затем процеживается и разводится 1:5. Опрыскивать растения можно для профилактики ранней весной.

«Вот и получается, что чистотел — не враг, а помощник. Он и про проблемы с почвой расскажет, и компост обогатит, и от вредителей защитит. Главное — правильно его использовать», — подводит итог Нина Громова.

