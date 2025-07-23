Дачникам рассказали, как эффективно защитить цветы от засухи

Летняя жара ставит под угрозу цветущие клумбы, но грамотный уход поможет растениям пережить засуху без потерь. Общественная служба новостей выяснила , как защитить свой сад от засушливой погоды.

Первое правило — грамотная подготовка почвы. Внесение 5-8 см перепревшего навоза или компоста с последующей перекопкой на штык лопаты значительно повышает влагоемкость грунта. Для песчаных почв специалисты рекомендуют добавлять гидрогель, способный удерживать влагу в 100-200 раз больше собственного веса.

Техника полива требует особого внимания, подчеркивают в материале. Обильное увлажнение под корень 2-3 раза в неделю предпочтительнее ежедневного поверхностного опрыскивания. Оптимальное время — раннее утро или вечер, когда испарение минимально. Установка капельной системы полива сокращает расход воды на 40-60%, доставляя влагу непосредственно к корням.

Мульчирование также сохраняет до 30% почвенной влаги. Органическая мульча (кора, скошенная трава, солома) слоем 5-7 см не только предотвращает испарение, но и обогащает грунт при разложении. Неорганические материалы (гравий, агроволокно) более долговечны и особенно эффективны для засухоустойчивых растений.

Сбор дождевой воды в бочки под водосточными трубами обеспечивает мягкое увлажнение без вредных примесей.

Однако дачникам напомнили, что лучше отказаться от глубокой перекопки в жаркий сезон, отдавая предпочтение поверхностному рыхлению. Такая обработка сохраняет естественные капилляры почвы, по которым влага поднимается из глубины.

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