Дачникам рассказали, как можно экономить воду на поливе

До 70% воды на дачных участках теряется при нерациональном поливе. Однако современные агротехнические приемы позволяют сократить расход вполовину, повысив при этом урожайность. Общественная служба новостей выяснила , как экономить на воде во время полива.

Так, главным секретом назвали глубокий редкий полив вместо частого поверхностного. Увлажнение почвы на 20-30 см для овощей и 50-70 см для деревьев стимулирует развитие корневой системы и делает растения устойчивее к засухе.

Мульчирование — второй ключевой фактор экономии. Слой органики толщиной 5-10 см сокращает испарение влаги на 30-50%. Лучшие материалы — солома для овощей, компост для цветников, древесная щепа для кустарников. Важно укладывать мульчу на хорошо увлажненную почву, оставляя свободное пространство вокруг стеблей растений.

Сбор дождевой воды в пластиковые бочки под водосточными трубами также вариант: это обеспечивает бесплатный ресурс для полива. Всего 1 мм осадков с крыши площадью 50 м² дает 50 литров воды. Для увеличения напора нужно установить емкость на возвышение 0,5-1 метр или использовать небольшой насос.

Группировка растений по потребности в воде значительно упрощает уход. Влаголюбивые культуры (огурцы, капуста) стоит сажать отдельно от засухоустойчивых (томаты, пряные травы). Живые изгороди из кустарников защитят посадки от иссушающего ветра.

Оптимальное время для полива — раннее утро или вечер после 18 часов. Дневной полив под солнцем теряет до 50% воды на испарение. Капельные системы и ленточный полив обеспечивают доставку влаги прямо к корням с минимальными потерями.

Эксперты в садоводческих материалах указывают, что перечисленные методы в сочетании с улучшением структуры почвы органическими удобрениями создают идеальные условия для экономного и эффективного полива.

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