Дачникам рассказали, как можно экономить воду на поливе
ОСН: мульчирование, дождь и еще ряд способов помогут экономить воду на поливе
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До 70% воды на дачных участках теряется при нерациональном поливе. Однако современные агротехнические приемы позволяют сократить расход вполовину, повысив при этом урожайность. Общественная служба новостей выяснила, как экономить на воде во время полива.
Так, главным секретом назвали глубокий редкий полив вместо частого поверхностного. Увлажнение почвы на 20-30 см для овощей и 50-70 см для деревьев стимулирует развитие корневой системы и делает растения устойчивее к засухе.
Мульчирование — второй ключевой фактор экономии. Слой органики толщиной 5-10 см сокращает испарение влаги на 30-50%. Лучшие материалы — солома для овощей, компост для цветников, древесная щепа для кустарников. Важно укладывать мульчу на хорошо увлажненную почву, оставляя свободное пространство вокруг стеблей растений.
Сбор дождевой воды в пластиковые бочки под водосточными трубами также вариант: это обеспечивает бесплатный ресурс для полива. Всего 1 мм осадков с крыши площадью 50 м² дает 50 литров воды. Для увеличения напора нужно установить емкость на возвышение 0,5-1 метр или использовать небольшой насос.
Группировка растений по потребности в воде значительно упрощает уход. Влаголюбивые культуры (огурцы, капуста) стоит сажать отдельно от засухоустойчивых (томаты, пряные травы). Живые изгороди из кустарников защитят посадки от иссушающего ветра.
Оптимальное время для полива — раннее утро или вечер после 18 часов. Дневной полив под солнцем теряет до 50% воды на испарение. Капельные системы и ленточный полив обеспечивают доставку влаги прямо к корням с минимальными потерями.
Эксперты в садоводческих материалах указывают, что перечисленные методы в сочетании с улучшением структуры почвы органическими удобрениями создают идеальные условия для экономного и эффективного полива.
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