Дачники воюют с поразительно быстрыми бобрами: грызуны грозят устроить потоп в подмосковном СНТ

Волоколамские дачники оказались в неравной борьбе с тихими, но упорными соседями. Как пишет REGIONS , жители СНТ «Импульс» в деревне Гусенево, купившие участки у реки, и не подозревали, что главными гидростроителями в округе окажутся бобры.

Пушистые инженеры возвели на водоеме серию плотин, из-за чего уровень воды стал угрожающе подниматься к домам. Попытки жителей вручную разбирать бобровые сооружения из веток и ила терпят крах — за ночь звери восстанавливают разрушенное с поразительной скоростью.

«Мы даже не видим, когда и как они это делают, потому что трудятся бобры по ночам. Из-за запруд воде некуда уходить», — рассказал местный житель Дмитрий Сорокин.

Отчаявшись, дачники подали жалобу на портал «Добродел», однако получили неожиданный ответ. Администрация Волоколамского округа разъяснила, что территория СНТ не является муниципальной и вопрос должен решаться силами самого товарищества. При этом власти напомнили о статусе животных, ведь наличие бобров свидетельствует о хорошей экологической обстановке. В связи с этим разрушение хаток и отлов капканами запрещены законом.

Проблема волоколамских дачников — часть общей тенденции. Специалисты Минэкологии Подмосковья фиксируют рост популяции бобров в регионе, где еще 300 лет назад они были почти истреблены. Меньше стало естественных врагов, улучшилась экология. Теоретически с 1 октября по конец февраля разрешена охота по лицензии, но охотников на бобра сегодня почти нет: мех не в цене, мясо специфично. Основной спрос — на бобровую струю для народной медицины.

Кандидат биологических наук Иван Башинский из Института проблем экологии и эволюции РАН объясняет: бобры поддерживают определенный уровень воды, чтобы скрывать входы в норы от хищников и хранить зимние запасы. Бороться с этим инстинктом, постоянно ломая плотины, — «сизифов труд». Вместо этого эксперт рекомендует установить в водоем переливную трубу. Один ее конец размещают выше плотины, другой — ниже, защитив оба конца сеткой от закупорки. Такая система автоматически сливает лишнюю воду, не позволяя уровню подниматься выше критической отметки. Бобры не смогут ее заблокировать и, возможно, сочтут место непригодным для жизни.

Однако сейчас, в период размножения, любые радикальные вмешательства в берега негуманны. Летом, убедившись, что звери покинули норы, можно укрепить береговую линию металлической сеткой, чтобы предотвратить новое заселение. Что же касается переселения, то это крайне сложная процедура, требующая множества согласований и специфических навыков отловщиков. Каждая бобровая семья контролирует большой участок берега с разветвленной системой глубоких нор, а гарантий, что на их место не придут новые строители, нет.

