Зубастый вызов: в химкинском парке началось нашествие крайне грызучих бобров

В популярном у жителей Химок парке «Два берега» развернулся необычный и масштабный конфликт между благоустройством и дикой природой. Как передает REGIONS , десятки деревьев в прибрежной зоне оказались серьезно повреждены или повалены в результате деятельности бобров, что создало прямую угрозу безопасности отдыхающих и поставило под вопрос сохранность зеленого массива.

Как пояснил дендролог Дирекции парков Станислав Голубенко, это не единичный случай, а целая система. Рост популяции бобров в сочетании с обилием подходящей для них пищи — молодой, сочной древесины по берегам реки Химки и канала имени Москвы — привел к масштабной «вырубке». Для животных это естественный процесс: свежие ветки — это и пища, и строительный материал для хаток и плотин, и способ стачивания постоянно растущих зубов. Однако для городского парка последствия стали критическими: падающие стволы уже угрожали лавочкам, а теперь нависают над пешеходными дорожками, где гуляют семьи с детьми.

В качестве оперативной меры работники парка начали ограждать стволы в наиболее уязвимой прибрежной зоне металлической сеткой. Этот барьер физически не позволяет бобрам добраться до коры и грызть дерево, вынуждая их искать пропитание в естественной среде за пределами благоустроенной территории. Для горожан это сигнал к повышенной бдительности: в зонах, где сетки еще нет, стоит избегать нахождения под крупными деревьями со следами погрызов у основания.

Установка защитных сеток — первый шаг в поиске этого компромисса, который будет полезно перенять другим муниципалитетам, сталкивающимся с подобными «зубастыми» вызовами.

