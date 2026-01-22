Дачников начнут ловить на удочку: как отличить письмо от правления СНТ от ловушки мошенников

Аналитики предупредили о риске масштабных мошеннических атак на владельцев загородных участков. По их данным, произошла утечка информации, затрагивающая около 10 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет почти 10% от их общего количества в России, передает Лента.ру.

В утекших файлах содержатся юридические данные СНТ: официальные наименования, адреса, идентификационные налоговые номера (ИНН) и контактные данные. Особую опасность, по мнению экспертов, представляет тот факт, что подавляющее большинство электронных адресов привязано к общедоступным почтовым сервисам. Такие адреса уязвимы для взлома методами подбора паролей из ранее скомпрометированных баз данных.

Дополнительную проблему создает неактуальность многих почтовых ящиков. Заброшенные адреса потенциально могут быть перерегистрированы злоумышленниками. Поскольку в открытых источниках эти контакты продолжают фигурировать как официальные, мошенники получают возможность для массовой рассылки фишинговых писем, подделки платежных реквизитов и других манипуляций.

Эксперт Сергей Трухачев отметил, что атаки с высокой вероятностью запланированы на зимне-весенний период, когда активность дачников минимальна. Это снижает шансы на быстрое обнаружение обмана и повышает успешность мошеннических схем, связанных с фальшивыми уведомлениями от имени правлений СНТ. Специалисты рекомендуют проявлять повышенную бдительность, критически оценивать любую входящую корреспонденцию и перепроверять информацию по телефону через доверенных лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие крупные выставки будут проходить зимой в регионе.