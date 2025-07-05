Дачников предупредили о неожиданном штрафе

Дачники, использующие запрещенные химикаты для обработки участков, рискуют столкнуться с серьезными штрафами. Об этом предупредил в беседе с «Прайм» юрист Тимур Харди.

Речь идет о пестицидах и агрохимикатах, не прошедших госрегистрацию. Как пояснил эксперт, их применение не только наносит вред экологии, но и может ударить по кошельку нарушителя. Минсельхоз России ведет реестр разрешенных препаратов, и использовать можно только те, что в него включены. Однако многие дачники пренебрегают этим правилом, покупая «серые» химикаты или применяя составы, предназначенные для профессионального сельского хозяйства.

Неправильное использование химии приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод, гибели пчел и других полезных насекомых, а также накоплению токсинов в организме человека. За нарушение правил грозит штраф: от 1 до 2 тысяч рублей за применение неразрешенных препаратов, от 3 до 5 тысяч — за порчу земли, а если химикаты попали в источники питьевой воды, сумма может достичь 20 тысяч рублей.

Особое внимание юрист советует уделить предупреждению соседей-пчеловодов. Если обработка участка приведет к гибели пчел, дачника обяжут возместить ущерб.

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