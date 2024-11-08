Дачную амнистию в России распространят на бани и сараи

В России изменили правила оформления недвижимости. Теперь под дачную амнистию попадают сараи, бани и летние кухни, сообщил в интервью NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Также амнистия будет распространяться на старые дома блокированной застройки и погреба.

Гражданам, чтобы зарегистрировать объект недвижимости, нужно будет подтвердить свое право на земельный участок и предоставить технический план.

Постройки должны иметь капитальное строение, быть прочно связаны с землей и быть зарегистрированы в госреестрах до 1 января 2013 года, отметил парламентарий.

После завершения регистрации собственник должен будет оплатить имущественный налог — 0,1% оценочной стоимости объекта. Программа будет действовать до 1 марта 2031 года.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как подготовить дачи и садовые участки к зиме.