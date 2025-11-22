Дадут посмотреть со стороны: как происходит частный суд над душой после ее отделения от тела

Согласно учению Русской Православной Церкви, смерть представляет собой переход человеческой души в иную реальность без телесной оболочки. Об этом сообщил представитель духовенства в разъяснении для верующих, передает ИА Кулик.

После отделения от материального мира душа вступает на путь к Богу, где действуют духовные законы, отличные от земных. Согласно церковным толкованиям, в момент этого перехода человек получает возможность ясно увидеть всю свою прожитую жизнь.

В этот же период происходит частный суд, определяющий дальнейшее направление духовного движения души. Окончательное решение о ее участи выносится позднее.

Особое значение в православной традиции имеют первые сорок дней после кончины. В это время молитвы близких, благотворительность и добрые дела, совершаемые в память об усопшем, могут оказать влияние на его посмертный путь.

Ранее сообщалось, что подмосковная прокуратура помогла взыскать с экс-замдиректора парка «Лосиный остров» более 2,2 млн рублей.