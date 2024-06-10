Дагестан борется с вспышкой ОКИ: число госпитализированных выросло до 84 человек

В дагестанском городе Буйнакск более 270 человек обратились в больницу с признаками отравления. Как информирует Минздрав региона, 84 из них были госпитализированы.

О массовых отравлениях стало известно 10 июня. В администрации Буйнакска сообщили, что множество людей попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Цифры ошеломляют: свыше 270 человек жаловались на одни и те же симптомы, характерные для острой кишечной инфекции (ОКИ). В тот день 30 обратившихся были госпитализированы, при этом больше 20 - дети и подростки. В основном это средние и легкие случаи.

Сейчас, судя по данным регионального Минздрава, количество госпитализированных выросло значительно: до 84 человек. Они остаются под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

По факту отравлений в дагестанском городе прокуратура организовала проверку. СК возбудил дело по статье УК РФ в отношении сотрудников МУП «Буйнакскводоканал». В предприятии провели обыски. По предварительным данным, причиной масштабного отравления стала грязная вода из-под крана.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пара получила ожог из-за глотка воды из бутылки.