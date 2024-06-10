Семья в Самарской области получила ожоги после глотка питьевой воды

Заказ питьевой воды чуть было не окончился фатально для семьи из Самарской области, сообщает РИА Новости в понедельник, 10 июня.

По данным издания, которое ссылается на слова адвоката, все произошло в субботу 8 июня. Семья из трех человек заказала питьевую воду (с маркировкой «Честный знак»), которая прибыла на следующий день. Сначала все почувствовали горечь.

Но потом вместе с горечью пришла боль. Супруге поставили диагноз – химический ожог, у ребенка даже изменился цвет языка, главу семьи также заставили сдать все анализы. На данный момент, уточняет издание, готово обращение в СКР, а к делу подключились сотрудники полиции. Все бутылки воды, которые заказала семья, уже изъяли.