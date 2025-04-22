Дагестанец пытался остановить самолет на ВПП в Сургуте

Житель Дагестана едва не пропустил свой самолет и вырвался на взлетно-посадочную полосу (ВПП), чтобы остановить рейс. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Авиаторщина».

Установили, что дагестанец приехал на регистрацию вовремя. Однако во время ожидания рейса в Махачкалу он уснул, пропустив посадку. Когда он проснулся, то вышел покурить и тогда увидел, как к его самолету подъехал автобус. Тогда мужчина побежал, перелез через метровый забор и резво направился к самолету. Сотрудники безопасности задержали нарушителя.

«Мужчина оказался трезв. Он пояснил, что просто переволновался и не успел придумать ничего лучше. А из-за нервов и непредвиденной пробежки ему стало плохо — упал сахар в крови», — сказано в публикации.

К ответственности пассажира привлекать не стали, пожалев и отпустив. Однако профилактическая беседа состоялась, ему также выписали предупреждение.

Ранее сообщалось, что свыше сотни туристов застряли в Шереметьево на 20 часов.