Дагестанская семья с отцом-героем получит поддержку от певицы Жасмин

Семья из Дагестана, чье жилье пострадало от мощного наводнения, получит финансовую помощь от известной певицы Жасмин. Речь идет о полной компенсации аренды квартиры, покупке оборудования для откачки воды и последующем ремонте. Об этом сообщает RT .

Жилплощадь, которую занимали пострадавшие, находится на цокольном этаже. После удара стихии квартиру полностью затопило, и находиться там с детьми стало невозможно. Сейчас семья временно размещена в гостинице.

Главу семейства зовут Джанбулат. Во время разгула стихии он не думал о собственном имуществе, а бросился помогать соседям. Мужчина лично вынес на себе неходячего человека и организовал эвакуацию его родных. По его словам, вода была уже выше пояса.

Собственные вещи спасти не удалось. Джанбулат признается, что не успел вытащить из затопленной квартиры ни телевизор, ни другую технику. После первой волны наводнения он раздобыл насосы и почти сутки откачивал воду, однако ситуация только ухудшилась.

«Помог другим, пострадал сам: у себя не успел вытащить ни телевизор, ни технику. Остались без ничего — без жилья, без вещей», — констатирует мужчина, добавляя, что единственная поддержка пришла от неравнодушных людей.

Певица Жасмин, узнав о случившемся, приняла решение покрыть расходы на долгосрочную аренду жилья для этой семьи, а также оплатить приобретение мощных насосов и весь комплекс восстановительных работ. В семье, помимо двоих детей, ожидается пополнение — супруга Джанбулата находится в положении.

Ранее сообщалось, что непогода разыгралась в Дагестане: пострадали от буйства стихии 15,5 тыс. человек.