Daily Mail: более 160 человек умерли от популярного препарата для похудения

Согласно анализу издания Daily Mail, известный препарат от диабета «Оземпик» погубил с 2018 года более 160 человек.

Издание привело данные с 2018 года. Оказалось, что используемый для снижения веса препарат «Оземпик» привел к множеству трагедий: 162 человек в США в погоне за стройным телом попрощались с жизнью. Многие использовали инъекции для снижения веса без назначения врача, не имея диабет и какие-либо показания. Именно это сгубило тех, кто решил рискнуть здоровьем, употребляя средство.

Отметим, что «Оземпик» стал не только препаратом для диабетиков, но и опасным трендом. Звезды также среди тех, кто баловался лекарством. Оно действовало за счет снижения аппетита и уровня сахара в крови. В употреблении препарата подозревают Ким Кардашьян, Кристину Агилеру, Лану дель Рэй, Джулию Фокс и многих других селебрити.

Однако специалисты предупредили: принимать «Оземпик» и похожие средства очень опасно для здоровья без консультации с врачом.

Ранее сообщалось, что люди, ведущие ночной образ жизни, оказались наиболее подвержены диабету второго типа.