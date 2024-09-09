NYP: «совы» оказались более склонны к развитию диабета, чем «жаворонки»

Люди, ведущие ночной образ жизни, имеют более высокий риск развития диабета второго типа. Исследования показали, что вероятность возникновения болезни на 46% выше, чем у «ранних пташек». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The New York Post.

Исследование провели ученые Лейденского университета. Целью было изучение связи между временем сна, наличием диабета и распределением жира в организме. Среди добровольцев были пять тысяч жителей Нидерландов, разделившихся на «жаворонков», «сов» и людей «посередине».

Оказалось, что несоответствие обычному суточному графику серьезно повышает риск развития диабета II типа. Нарушение циркадных ритмов приводило к метаболическим нарушениям, что и приводило к недугу.

Любители засидеться допоздна чаще имели повышенный индекс массы тела, печеночный жир, более широкую талию. У них также встречался нарушенный обмен веществ, который провоцировал ожирение. Последнее также связано с диабетом и рядом других заболеваний.

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