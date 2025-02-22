Daily Mail: части ракеты SpaceX рухнул во двор жителя Польши

На задний двор жителя Польши 19 февраля упал топливный бак ракеты SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену и футуристу Илону Маску. Об этом пишет британская Daily Mail.

В Польше в течение двух дней подряд были зафиксированы случаи падения странных объектов из космического пространства. Первый инцидент произошёл в деревне Коморники 19 февраля. А на следующий день аналогичный объект упал на территорию, принадлежащую жительнице города Черск.

В публикации британского издания отмечается, что польский крестьянин был весьма «ошеломлен», найдя у себя на заднем дворе обломки иностранной ракеты. Произошедшее прокомментировали в местной полиции.

«Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал», — уточнили там.

Важно подчеркнуть, что в феврале с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния был произведён запуск ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX.

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