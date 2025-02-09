Daily Mail: на США надвигаются девятибалльное землетрясение и цунами

Учёные из Колумбийского университета пришли к выводу, что в будущем на тихоокеанском побережье Соединённых Штатов может произойти землетрясение силой в девять баллов по шкале Рихтера, которое вызовет цунами высотой до 30 метров. Об этом 8 февраля в субботу написала газета Daily Mail.

В ходе исследования было установлено, что в районе 970-километрового разлома, который проходит между Канадой и Калифорнией, можно выделить четыре участка. Специалисты-сейсмологи предполагают, что в этой зоне может произойти землетрясение силой до девяти баллов по шкале Рихтера.

Смещение тектонических плит может привести к возникновению цунами высотой до тридцати метров, которое обрушится на тихоокеанское побережье Соединенных Штатов.

Существует вероятность, что стихийное бедствие может также повлиять на прибрежные районы США от Северного Орегона до Вашингтона и южной части Британской Колумбии.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали два землетрясения на побережье Ялты. А перед этим землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи.