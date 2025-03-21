Daily Mail: застрявшим на МКС астронавтам США до конца жизни мучаться от болей в спине

По информации, опубликованной в Daily Mail, американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые недавно вернулись на Землю после девятимесячного пребывания на Международной космической станции, могут столкнуться с серьезными проблемами со спиной на всю оставшуюся жизнь.

В публикации утверждается, что в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС) снижается компрессионная нагрузка на позвоночник, что способствует его распрямлению и удлинению. Однако после возвращения на Землю позвоночник постепенно возвращается к своей обычной форме, но при этом становится более уязвимым.

«С учетом продолжительности их (Уильямс и Уилмора. — RT) миссии им, скорее всего, понадобится не менее трех-шести месяцев, чтобы снова почувствовать себя нормально, и, вероятно, больше времени потребуется, чтобы их позвоночник вернулся в предполетное состояние», — приводится в публикации.

В соответствии с информацией, содержащейся в статье, процесс реабилитации астронавтов после возвращения с миссии может занять в полтора раза больше времени, чем продолжала сама их космическая миссия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от предыдущего главы Белого дома Байдена досталась проблема возвращения с Международной космической станции двух американских астронавтов. По словам американца, прежняя администрация попросту «забыла» о них.