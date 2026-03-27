«Дай шанс» на трассе: романтик из Можайска рискует не только сердцем, но и кошельком

В Можайском округе на трассе у деревни Татариново развернулась необычная романтическая история. Неизвестные установили на проезжей части несколько щитов из белой фанеры с надписями красной краской: «Дай шанс» и «Я тебя люблю», передает портал REGIONS .

Очевидно, послания адресованы не всем автомобилистам, а конкретному человеку, чье сердце, видимо, решили завоевать столь экстравагантным способом. Местные жители уже строят предположения, кто же так отчаянно пытается вернуть свою вторую половинку. В соцсетях шутят, что Татариново теперь можно считать новой столицей романтики Подмосковья.

Однако автомобилистов просят быть внимательными: плакаты расположены прямо на дороге, и в темное время суток или при плохой видимости их легко не заметить. Водителям рекомендуют снижать скорость и не пытаться разглядывать надписи на ходу, чтобы не врезаться в «свидетельства любви».

Юрист Анатолий Горшков пояснил, что такие признания могут иметь неприятные правовые последствия. Согласно статье 12.33 КоАП РФ, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет штраф: для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч, для юридических — 300 тысяч.

Эксперт также напомнил, что для романтиков существует легальный способ выразить чувства на асфальте: писать послания мелом, но только легко смываемым. Надписи краской или водостойкими мелками также караются штрафом.

Остается надеяться, что тот, кому адресованы эти строки, все же даст шанс, а плакаты уберут с проезжей части до того, как история получит продолжение в сводках ДТП.

