Романтик из Чехова подставил себя под статью предложением руки и сердца

Весна в одном из дворов на улице Весенней в Чехове началась не с пения птиц, а с громких юридических споров. Как пишет REGIONS , романтический жест местного жителя Ивана, решившего сделать предложение своей девушке Екатерине с помощью надписи на асфальте, разделил дом на два непримиримых лагеря. Пока одни соседи умиляются истории любви, начавшейся еще со школьной скамьи, другие готовят жалобы в администрацию и управляющую компанию, классифицируя признание в чувствах как порчу имущества и нарушение правил благоустройства.

Конфликт разгорелся после того, как на придомовой дорожке появилась фраза: «Катенька, родная! Люблю, выходи за меня!». Для большинства жильцов, поздравивших пару в общедомовом чате, это стало добрым событием, однако часть соседей увидела в буквах угрозу чистоте и порядку.

Так, пенсионер Сергей Т. выразил позицию недовольных, отметив, что дорожка не является бесхозной, ее обслуживание стоит денег, а самовольное раскрашивание превращает двор в рекламную площадку. По мнению активиста, если сегодня позволить писать о свадьбах, завтра асфальт покроется объявлениями о продаже трикотажа. Сам «виновник» торжества Иван пребывает в недоумении, искренне не понимая, как такие намерения могли стать поводом для обвинений в хулиганстве.

Юридическая сторона вопроса подтверждает опасения влюбленного чеховца. Юрист Анатолий Грачев поясняет, что хотя федерального запрета на надписи на асфальте нет, в Московской области действуют жесткие нормы благоустройства. Использование краски или несмываемых материалов трактуется как повреждение имущества. Для физических лиц по административной статье цена такого маневра в Подмосковье варьируется от 1000 до 5000 рублей. Если же в тексте усмотрят оскорбления или признаки социальной розни, дело может перерасти в уголовную плоскость с перспективой лишения свободы до двух лет.

Эксперт рекомендует романтикам переходить на формат плакатов под окнами или использовать обычные мелки, которые исчезают после первого дождя, не оставляя повода для судебных исков.

