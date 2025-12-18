«Дайте нам хотя бы доучиться!»: Мизулиной поступили жалобы от возмущенных студентов МГПУ

Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявил о радикальной реформе, которая оставила без привычной учебы сотни студентов. С нового учебного года вуз полностью отказывается от всех непрофильных специальностей, чтобы сосредоточиться исключительно на подготовке педагогов. Как пишет MK.RU , учащиеся негодуют и уже обратились к главе ЛБИ и члену Общественной палаты РФ Екатерине Мизулиной.

Под сокращение попали такие направления, как юриспруденция, дизайн, муниципальное управление, актерское мастерство и декоративно-прикладное искусство. По данным администрации, на эти программы приходится менее 9% от общего числа учащихся. Новый принцип таков, что студент педагогического заведения юристом быть не может.

Однако для самих студентов, попавших в эти проценты, новость стала шоком. Им предложили перевестись в другие университеты — РГГУ, РАНХиГС или Институт спорта и туризма. В МГПУ подчеркивают, что перевод будет осуществляться целыми группами с полным сохранением учебной программы и стоимости обучения для «платников», без дополнительных экзаменов. Информация, судя по комментариям, не слишком успокоила студентов.

«Я не просил переводить меня в РГГУ», «Дайте нам хотя бы доучиться», «Это ж реально ссылка какая-то», — приводит примеры мессенджей «МК».

Несмотря на заявленные гарантии, в студенческой среде эта инициатива была воспринята как ультиматум: «либо перевод, либо отчисление». Возмущенные студенты, по предварительным данным, уже обратились к Мизулиной и могут пойти дальше.

Часть академического сообщества понимает логику шага. Однако эксперты критикуют форму исполнения решения. Многие не поняли, зачем такие перемены посреди учебного года.

«Логика понятна: университет возвращается в нормальное русло, потому что бесконечно плодить в непрофильных вузах неведомо кого действительно нельзя. Все эти «дизайнеры из педа» и вправду вызывают только скепсис, — отметил в беседе с корреспондентом «МК» на условиях анонимности один из преподавателей МПГУ

Теперь вузу предстоит решить не только судьбу студентов, но и вопрос с сокращением преподавателей непрофильных кафедр, а также возможными проблемами у тех, кто учится на образовательные кредиты.

Сами же студенты, как передавала ранее Мизулина, якобы не видели ни приказов ректора, ни решений ученого совета. При этом их просят подписать все документы о переводе до 25 декабря.

