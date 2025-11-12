Дальнобойщики подставили легковые автомобили под гигантские штрафы за перегруз

В России владельцы легковых автомобилей стали получать гигантские штрафы за нарушения, которых не совершали. Как пишут «Известия», суммы взысканий доходят до сотен тысяч рублей.

Причиной несправедливых наказаний стала новая схема, которую используют недобросовестные дальнобойщики. Чтобы избежать ответственности за перегруз, они устанавливают на свои фуры дубликаты чужих, чаще всего легковых, номерных знаков. На подложных номерах грузовик проезжает пункты весового контроля, после чего водители снимают «подставные» номера и продолжают путь уже под своими.

В результате системы фиксации нарушений приписывают многодневные перегрузы и превышение габаритов владельцам легковушек. Один из таких водителей был «превращен» системой в шестиосный автопоезд высотой почти 5 метров. Чтобы оспорить штраф в 600 тыс. руб., ему пришлось обращаться в суд.

Как пояснил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов, корень проблемы в том, что камеры и комплексы фотовидеофиксации не сверяют тип транспортного средства с базой данных ГИБДД. Они лишь считывают номер и автоматически выписывают постановление, не распознавая подлог.

Ранее сообщалось, что полиция задержала организаторов мошеннических ДТП в Мытищах.