«Дальше все будет хорошо»: IT-специалист из Донецка рассказал, что голосует с позитивным настроем

Финальный день голосования стартовал в Донецкой Народной Республике. Одним из первых в финальный день голосования на участок пришел IT-специалист Дмитрий. Об этом рассказали в 360 .

«Шел с позитивным, хорошим настроением. Был очень рад посетить школу, я тут учился. Дальше все будет хорошо, мы все отстроим. Главное, чтобы все были живы, здоровы, больше ничего не нужно», — заявил он.

Дмитрий также высоко оценил ремонт, который сделали в учебном заведении, где он давно не был.

Ранее стало известно, что житель Луховиц пришел на выборы в костюме популярного певца Сергея Жукова.