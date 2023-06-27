«Дань уважения тем, кто рискует»: в Королеве хотят по-особенному почтить память пожарного, погибшего на службе

Подвиг трагически погибшего пожарного Рустама Накибова оставил след в сердцах многих жителей Подмосковья. Сейчас инициативная группа собирает подписи для открытия ему памятника на территории пожарной части, где он служил.

Напомним, 26-летний командир отделения ПСЧ № 80 упал с 14 этажа при попытке спасти человека во время пожара в жилом доме в Королеве.

«Это могла бы быть мемориальная плита или бюст, дань уважения тем, кто рискует своими жизнями ради нашей безопасности. Также мы просим ходатайствовать о посмертном награждении героя Орденом мужества», — рассказала одна из жительниц Королева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Известно, что свой голос уже отдали жители Королева, Мытищ и других городов Подмосковья. Те, кто хочет поставить свою подпись, могут присоединиться к инициативной группе.

Прощание со старшим сержантом, командиром отделения ПСЧ № 80 Рустамом Накибовым, трагически погибшим при исполнении служебного долга, пройдет в среду.

«Церемония прощания состоится на территории городской пожарно-спасательной части № 80. Отпевание пройдет в Богородицерождественском храме Королева», — сообщили в пресс-службе городского округа корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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