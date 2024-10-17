Украинская армия не получит приказа к отступлению из Курской области как минимум до окончания выборов президента США. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам собеседника сайта, в Курской области, в ее приграничье, продолжатся ожесточенные бои. ВС РФ будет отодвигать врага в границе, но он будет возвращаться и тянуть время.

«Враг не собирается уходить, по крайней мере, до выборов президента США. Но на этом направлении у наших ребят есть успехи. Я думаю, что в скором времени ВСУ будут выбиты, если не отойдут. Они будут уничтожены на курской земле», – добавил эксперт.

Дандыкин отметил, что на фоне поражений в желании угодить Западу ВСУшники идут на любые меры. Все больше их действия скатываются к террору: уже собираются доказательства их зверств против мирного населения. При этом под горячую руку попадают и украинцы. Военные из рядов ВСУ отыгрываются на пророссийски настроенных соотечественниках.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против бойцов ВСУ, расстрелявших мирных жителей.