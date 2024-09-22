Расстрелявших жителей Курской области бойцов ВСУ привлекут к ответственности

Украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области, привлекут к ответственности по уголовной статье. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов СК России.

Предварительно установили, что на преступление в Курской области пошли бойцы из как минимум четырех формирований. В списке оперативно-тактического управление «Северск», 22-я отдельная бригада, 80-й отдельная десантно-штурмовая бригада, 61-я отдельная механизированная бригада и иные подразделения.

Против бойцов возбудили уголовное дело по факту «убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, теракт».

Уточняется, что инцидент случился 8 августа. Украинские военные открыли огонь по двум гражданским автомобилем ВАЗ на трассе Льгов — село Погребки в Курской области. В результате этих действий один гражданин погиб, еще двое получили ранения. Машина была уничтожена. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов отмечал, что также были получены фотографии из Суджи, где жителей расстреливали в упор, как фашисты.

Ранее сообщалось, что воюющий за ВСУ новозеландец опубликовал угрозы российским журналистам.