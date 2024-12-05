Военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с сайтом aif.ru заявил, что украинская армия уже не выдерживает натиска ВС РФ на всех направлениях, в том числе и в Красноармейске (Покровск).

Как известно, российские военные зашли красноармейский пригород — поселок Шевченко и поселок Новопустынку. В этих локациях бойцы, заставив ВСУ понервничать. Противник пытается выбить российских солдат с позиций множеством дронов, но все их сбивают обычными охотничьими ружьями.

По словам эксперта Дандыкина, российская армия уверенно внедряется в Красноармейск. По его оценке, освобождение города не за горами.

Не так далеко до Харькова, через два направления — со стороны Волчанска и Купянска. Не заглядывая в планшеты российского Генштаба, можно предположить, что и в направлении Херсона будет движение, причем не только в лоб, но и со стороны Запорожья. Мы ждали от нашей армии стремительных бросков, с криками „ура“ дойдём до Киева. Всё развивается с наступлением поступательно. И тот же Красноармейск освободим с минимальными потерями как для личного состава, так и гражданского населения. В общем, дойдём куда нужно дойти. И Киев здесь не исключение».

«Сейчас очевидно, что ВСУ уже не в состоянии сдерживать натиск нашей армии по всем направлениям. Красноармейск станет знаковой вехой в наступлении российской армии. На подходе и в запорожском направлении выход к самому областному центру этой области, который пока под контролем киевского режима», — отметил военный эксперт.

Как отметил собеседник АиФ, потери при красноармейской миссии будут минимальными, в отличие от ВСУ. Эксперт не сомневается, что после освобождения Покровска армия двинется в другие направления ДНР активнее, продвигаясь все ближе к Киеву.

Ранее председатель ОП России Владимир Рогов заявил, что отечественная армия зашла в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.