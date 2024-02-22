Дания готовится передать Киеву дроны, снаряды и истребители F-16 этим летом

По словам главы ведомства, истребители Киеву стоит ждать уже этим летом. Также Украина дождется от Дании в новом пакете помощи систем противовоздушной обороны, беспилотников и 15 тысяч снарядов для артиллерии. Премьер-министр Дании подтвердил, что F-16 станут частью этого пакета военной помощи.

При этом точной даты поставки до сих пор нет, не уточняется, сколько истребителей получит Киев от Дании.

Дания стала одной из первых стран, кто согласился передать истребители Украине. Америка также заявила, что киевские власти смогут получить F-16 от третьих стран, как только летчики завершат подготовку и будут готовы к управлению истребителями. Второй страной, готовой отдать Киеву истребители, стали Нидерланды. При этом в государстве до сих пор не обозначили даже приблизительные сроки поставки, пообещав сделать это в 2024 году. О том, что истребители затянут украинский конфликт, в государствах предпочитают не задумываться.