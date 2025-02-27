Данила Козловский заявил о победе над общественником, просившим проверить его на экстремизм

Киноактер Данила Козловский сообщил, что общественника Виталия Бородина, который просил проверить его высказывания на экстремизм, обязали опубликовать опровержение всех обвинений. Об этом он написал в запрещенной в РФ соцсети.

Бородин заявлял, что Козловский выехал из России, он якобы публикует информацию, которая порочит Россию и ее армию. Общественник просил заняться всеми этими фактами МВД и Генеральную прокуратуру. Решением Пресненского районного суда Москвы эти утверждения признаны не соответствующими действительности.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: я живу в Москве, я никуда не «убегал», я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — указал актер.

Он также привел ссылку на телеграм-канал Бородина, в котором тот опроверг все свои предыдущие заявления.

Ранее Козловский опубликовал в Сети фото своей пятилетней дочери Оды-Валентины, которая проживает вместе с матерью в США. Как признался Козловский в одном из интервью, Ода-Валентина кардинально изменила его мировоззрение и заставила взглянуть на жизнь под новым углом.