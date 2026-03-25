Данкверт объявил о стабилизации ситуации с пастереллезом в Новосибирской области

Специалистам удалось стабилизировать ситуацию с пастереллезом в Новосибирской области, зоны возникновения и распространения заболевания локализованы. Об этом ТАСС сообщил глава федеральной рабочей группы, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

"Можно на сегодня сказать, что ситуация стабилизирована. Основные места возникновения пастереллеза локализованы. Зоны распространения заболевания тоже локализованы", - сказал Данкверт.

Очаги заболевания были выявлены в пяти районах области. В целях предотвращения распространения инфекции проводилось изъятие скота. Наиболее пострадавшими оказались села Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово. По данным властей, ситуация затронула порядка 0,6% всех хозяйств региона.

В управлении ветеринарии сообщали, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Среди причин вспышки назывались халатность при ведении личных подсобных хозяйств, скученное содержание поголовья и отказ от вакцинации. С начала года в регионе также выявлено более 50 очагов бешенства, в связи с чем на всей территории области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Владельцам изъятого скота предусмотрены компенсации. Собственникам и членам их семей назначена социальная выплата в размере регионального прожиточного минимума на девять месяцев. Для восстановления хозяйств возмещается до 50% стоимости приобретаемых животных.

Замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов сообщил, что в регионе имеется более 4 тысяч голов скота, готовых для поставки в хозяйства. Весь скот будет провакцинирован. Он также отметил, что 86% потерь животных из-за пастереллеза связаны с организованным сектором сельского хозяйства.

До этого сообщалось, что в двух хозяйствах Томской области зафиксировали очаги бешенства. Соответствующие распоряжения о введении карантина подписал заместитель губернатора региона, курирующий агропромышленную политику.