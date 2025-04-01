Данные об автомобилях в базе ГИББД стали недоступны из-за масштабного сбоя

В результате масштабного сбой в базе ГИБДД автовладельцы столкнулись с невозможностью получения ряда предоставляемых ведомством услуг, а правоохранители временно лишились удаленного доступа к информации о транспортных средствах. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По имеющимся у телеграм-канала сведениям, база данных госинспекции по безопасности дорожного движения начала работать с перебоями еще с прошлой недели. Теперь же она и вовсе «упала», что немедленно привело к существенным проблемам. Особенно страдают автовладельцы, которые не могут провести ряд действий с транспортными средствами при помощью сайта «Госуслуги».

«Никто не может зайти в личный кабинет и поставить машину на учет. Отделения, где можно зарегистрировать авто, переполнены автовладельцами с талонами на руках», — сообщает телеграм-канал.

Как утверждают авторы публикации, в связи со сбоем в базе данных сотрудники ГИБДД временно лишились возможности удаленно проверять автомобили. При этом неизвестно, когда сбой будет ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила проверки водителей на алкоголь и наркотики.