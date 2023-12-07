«Дар не купить»: ясновидящая рассказала, к кому приходят магические способности

Многие мечтают получить магический дар и стать волшебником. Интернет полон обещаний различных колдунов открыть дар или купить его за деньги.

Эзотерики уверены, что этим объявлениям верить нельзя, а дар зачастую — это не награда, а тяжелейшее бремя для обычного человека.

Ясновидящая Бэла Уайт рассказала, как понять, что человеку суждено иметь дар, а также можно ли от него отказаться. По ее словам, магические способности обычно передаются из поколения в поколение.

«Родовой дар имеет в разы большую силу, чем приобретенный с помощью обучения, так как передается сила по крови с молоком матери. Уже с детского возраста будущий маг растет в атмосфере магии и участвует в эзотерических практиках», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уже в подростковом возрасте, продолжила экстрасенс, человеку приходится выбирать свою дорогу.

«Очень редко настоящему наследнику тайных знаний рода удается уйти от своего предназначения. Приходится проходить через многие испытания. Тем, кто хочет отказаться от своего дара, высшие силы могут послать очень тяжелую болезнь, одиночество или потерю близких людей», — пояснила Уайт.

Не стоит завидовать тем, кто имеет способности к ясновидению или обладает другими магическими дарами, уверена ясновидящая.

«Конечно, не стоит доверять объявлениям в интернете и самим искать легкие способы. Способности, которые появятся таким образом, не принесут счастья, а вернуться назад потом может быть невозможно», — предостерегла от похода к мошенникам Уайт.

Если вам суждено, то дар придет сам. Вы начнете видеть картины будущего, будете чувствовать энергию людей и предметов, но и жизнь тогда развернется на 180 градусов, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, какую фигурку дракона купить для привлечения богатства.