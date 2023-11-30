«Для привлечения богатства»: ясновидящая рассказала, какую фигурку дракона нужно купить к Новому году

Новый 2024 год к нам мчится на крыльях свирепого огнедышащего дракона. Чтобы делам сопутствовал успех, а удача не капризничала, надо обязательно угодить главному символу года, в этом уверены эзотерики.

Известный экстрасенс и целительница Бэла Уайт рассказала, как задобрить опасного хищника.

По ее словам, нужно обязательно купить фигурку этого мощного мифического существа, которое дарит удачу, благосостояние и любовь в доме.

Цвет удачи

«Фигурка дракона зеленого цвета принесет в дом счастье, приятные перемены. Для привлечения богатства стоит купить фигурку золотого цвета. Для гармонизации пространства подойдут синий или черный дракон. Мощной энергетикой обладает дракон красного цвета», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тем, кто родился в год дракона, продолжила экстрасенс, нужно купить девять фигурок главного тотема года — тогда весь год сила и мощь зверя защитят от любых неприятностей.

«Фигурку дракона лучше поместить в восточной части жилища, или чтобы головой он был обращен на восток. Чтобы талисман в полной мере защищал от негатива, желательно отвести ему место с левой стороны от входа в комнату. Также можно прикрепить его на вашу праздничную елку, и тогда дракон не только принесет вам всю свою энергию, а еще энергию счастья, радости и праздника», — добавила Уайт.

Личный помощник

Ясновидящая убеждена, что те, кто найдут время сделать фигурку своими руками, не пожалеют, ведь тогда символ года станет личным оберегом.

«Символ наступающего года можно сделать из подручных материалов: из глины, соленого теста, бумаги. Эту фигурку вы можете зарядить на те программы, которые вам нужны. Необходимо подготовить магические атрибуты: монетки — на богатство, сахар — для сладкой жизни, нитку — для путешествия, сердечко — на любовь, кольцо — на брак. Во время изготовления талисмана нужно зажечь свечу и сосредоточиться на запросе», — пояснила Уйат.

Она посоветовала положить в фигурку тот атрибут, который максимально соответствует самому заветному желанию.

«Попросите вселенную помочь вам в ваших просьбах. Когда свеча полностью догорит, соберите оставшийся от свечи воск и поместите в фигурку. Ваш талисман на год готов! Он будет вам помогать и привлечет к вам больше энергии, чем купленный в магазине», — заключила собеседница издания.

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