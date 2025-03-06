Дарья Донцова посетила Можайские женскую и воспитательную колонии в преддверии 8 Марта

Писательница, председатель Общественного совета при ФСИН России Дарья Донцова посетила Можайскую воспитательную колонию и исправительную колонию № 5 ГУФСИН России по Московской области в преддверии 8 Марта. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

Она ознакомилась с условиями, созданными для несовершеннолетних воспитанниц учреждения. В рамках встречи директор средней общеобразовательной школы, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала ей о подготовке подростков к государственной итоговой аттестации. Кроме того, Донцовой показали военно-патриотический музей, расположенный в стенах школы, и комнаты подростков, библиотеку и столовую. Она также встретилась с воспитанницами, ответила на их вопросы и подарила им свои книги из детской серии «Сказки Прекрасной Долины».

«Абсолютно любой, из любой семьи может оступиться. Главное, вовремя понять, что вы не хотите быть такими, какими вы были. Перед вами будет открыта дорога, большая дорога, вопрос, куда вы пойдете, как вы себя проявите, как вы будете жить, зависит только от вас», — сказала писательница.

В рамках посещения исправительной колонии она познакомилась с деятельностью социально-реабилитационного центра «Аврора», узнала о программах психологического сопровождения осужденных женщин, а также о реализации мер пробации. Донцова ответила на вопросы женщин, провела автограф-сессию, а также оставила запись в Почетной книге учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.