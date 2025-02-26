Дарья Донцова посетила СИЗО в Москве и оценила условия содержания заключенных

Писательница Донцова является председателем Общественного совета при ФСИН. В этой ипостаси она посетила СИЗО №6 в Москве, в котором содержатся женщины. Об этом сообщило РИА Новости.

Автор детективов возглавила совет недавно, и она приступила к своим обязанностям с посещения следственного изолятора, в котором содержат арестованных женщин.

«Начала знакомство с уголовно-исполнительной системой с посещения СИЗО-6 ГУФСИН России по Москве. Со своим заместителем Александром Воронцовым Дарья Донцова оценила условия содержания», — указали журналистам представители Федеральной службы исполнения наказаний.

Ей показали различные помещения, в том числе жилые, столовую, храм и медчасть. Особое внимание было уделено содержанию женщин с детьми, а также тех, кому не исполнилось 18 лет. Донцова заявила, что убедилась в том, что в СИЗО созданы хорошие условия для попавших в это место. Она понадеялась, что судьба всех, кто находится в изоляторе сейчас, сложится благополучно.

Ранее стало известно, что историческое здание в Санкт-Петербурге, в котором ранее находилось СИЗО «Кресты», выкуплено фирмой КВС. Она отдала за объект 1,136 млрд руб. и победила в аукционе. Теперь в в бывшем следственном изоляторе появятся музей, гостиничный комплекс, несколько ресторанов, галереи и общественные пространства.