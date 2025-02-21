Стала известна фирма, которая выкупила здание СИЗО «Кресты»

Победителем торгов, на которые было выставлено здание бывшего следственного изолятора «Кресты», стал петербургский строительный холдинг КВС. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное на сайте группы компаний. Там указано, что КВС стал официальным владельцем знаменитого исторического комплекса.

«Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате», — указали представители холдинга.

За «Кресты» фирмой было предложено порядка 1,136 млрд руб. Планируется, что организация-победитель создаст на этом объекте, который находится на Арсенальной набережной, музей, гостиничный комплекс, несколько ресторанов, галереи и общественные пространства.

Ранее сообщалось, что в торгах также участвовала корпорация PMI, которая принадлежит бизнесмену Евгению Финкельштейну. По словам предпринимателя, он хотел сделать в здании музей «добра и зла». В случае его победы в аукционе в «Крестах» появился бы концертно-музейный кластер для больших мероприятий, выставок и так далее.