Дарственную оспорить проще: юрист о рисках покупки подаренного жилья

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Покупка жилой недвижимости, ранее переданной по договору дарения, сопряжена с повышенными правовыми рисками. Об этом рассказал агентству « Прайм » старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Договор дарения может быть оспорен в судебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Наиболее распространенными причинами для признания сделки недействительной являются доказательства недееспособности дарителя или заключение договора под давлением.

Особую категорию рисков составляют притворные сделки, направленные на вывод имущества от кредиторов или осуществление скрытой продажи для минимизации налоговых обязательств. В случае судебного оспаривания дарения последующий добросовестный приобретатель может лишиться прав на объект недвижимости.

Специалист рекомендует проводить расширенную юридическую проверку истории перехода прав на объекты, ранее переданные по дарственной. Особое внимание следует уделять сделкам между родственниками и лицами преклонного возраста.

