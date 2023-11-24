Датское правительство до конца года направит Украине 2,3 миллиарда крон

Правительство и большая часть партий Дании решили отправить Украине 2,3 миллиарда датских крон до конца года. Об этом сообщает РИА Новости .

Минобороны королевства рассказало, что власти приняли решение направить в фонд помощи Украине еще 2,3 миллиарда крон в 2023 года. Еще 23 миллиарда крон королевство планирует выделить Украине в 2025-2027 годах. Суммарно Дания собирает потратить на поддержку киевского режима около 3,7 миллиарда долларов.

Власти Дании намерены сыграть главную роль в вопросе помощи Украине и собираются внести наибольший вклад в ее борьбу.