«Давно планировали свадьбу»: участник СВО из Королева вернулся домой, чтобы жениться на своей девушке

Житель Королева Сергей А. специально взял краткосрочный отпуск, чтобы вернуться в родной город и жениться на своей избраннице Анастасии. Молодожены знакомы четыре года, и уже не раз задумывались о том, чтобы официально узаконить свои отношения.

«Мы давно планировали свадьбу, и так как 12 сентября для нас очень важная дата, мы решили именно в этом году сыграть свадьбу. Меня переполняют сразу все эмоции: любовь, переживания, счастье», — рассказала Анастасия.

Церемония бракосочетания была скромной, из гостей были только пара близких. Но, как и полагается, все прошло красиво, к тому же, новоиспеченные супруги получили поздравление от главы города Игоря Трифонова.

«Поздравляю нашего бойца Сергея и его возлюбленную Анастасию с официальной регистрацией брака! Сергей — доброволец. Скоро поедет в зону проведения специальной военной операции. Перед отъездом пара решила официально зарегистрировать свои отношения в нашем ЗАГСе. Берегите любовь и друг друга! Благополучия, семейного уюта и тепла!», — сказал Трифонов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации президентских проектов и программ, которые положительно влияют на скорость преобразований территорий в регионе.