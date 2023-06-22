«Давно уже записали свои доли»: выяснилось, что будет с компаниями пропавших на батискафе миллиардеров

Зарубежные СМИ сообщили, что на борту пропавшего батискафа «Титан» был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель Action Group, продающей авиатехнику. Также с ним под воду спустился Стоктон Раш, основатель компании OceanGate Expeditions, которая и построила вышеуказанное судно.

Как рассказал бизнес-консультант Рамиль Хакимзянов, вероятность того, что трагический случай был подстроен, достигает 50%.

«Но люди, которые, возможно, погибли в катастрофе, очень высокой компетенции. Тот, кто это подстроил, должен быть умнее, хитрее и знать больше них о них же самих, чтобы это воплотить в жизнь», — уточнил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если их компании публичные и торгуются на фондовом рынке, то, безусловно, акционеры готовятся к тому, что акции сразу же среагируют падением цены, продолжил эксперт.

«Падение цены акций отражается на компании не самым лучшим образом, потому что зачастую эти акции заложены в банках по кредитам. Банки, в свою очередь, придут требовать увеличения залога. Поэтому, безусловно, в моменте эта ситуация негативно отразится на капитализации», — пояснил собеседник.

Однако Хакимзянов отметил, что, если в управлении компаний есть устоявшийся менеджмент, он предпримет антикризисные меры и сможет успокоить рынок.

«Все, что можно оспорить, будет оспорено, а все, что можно украсть, будет украдено — в бизнесе надо жить по такому принципу. Чтобы этого не было, я думаю, что эти люди уже давно записали свои доли на трастовые фонды, а трастовые фонды возьмут их капиталы в управление», — рассказал эксперт.

Кроме того, бизнес-консультант добавил, что миллиардеры — это люди с огромной предпринимательской инициативой, которые сделали большое количество благ для людей: наняли кого-то на работу, построили заводы, создали новый товар и так далее.

«Поэтому, если они умерли, то получается, что людей, которые создают миллиардное количество благ в нашем мире, стало меньше», — заключил он.

Ранее мы сообщали, что спасатели услышали стук под водой при поиске пропавшего батискафа.