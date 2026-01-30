Климатолог объяснила, опасны ли высокие сугробы для экологии городов

Большое количество снега в городах само по себе не ухудшает экологическую ситуацию, однако может усиливать уже существующие проблемы, связанные с загрязнением. Об этом рассказала газете « ВЗГЛЯД » климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Наталья Талинина.

По словам специалиста, городской снег действительно накапливает вредные примеси — дорожные реагенты, частицы износа шин и тормозных колодок, а также тяжелые металлы. Однако решающим фактором остается не высота сугробов, а уровень антропогенной нагрузки, прежде всего интенсивность автомобильного движения.

Как отметила Талинина, в крупных городах, включая Москву, действует разветвленная система утилизации снега. В столице функционируют десятки снегоплавильных пунктов, оснащенных очистными сооружениями, что позволяет минимизировать попадание загрязняющих веществ в почву и водоемы. Значительная часть снега вывозится и перерабатывается, а не тает естественным образом.

Основным последствием снежной зимы эксперт назвала увеличение запасов влаги. При резком весеннем потеплении это может привести к более выраженному половодью, прежде всего на реках. Для сельского хозяйства многоснежие, напротив, может быть благоприятным при условии постепственного таяния, которое способствует равномерному увлажнению почвы. Быстрое же повышение температуры приведет к усиленному поверхностному стоку и росту уровня грунтовых вод в летний период.

Риск подтоплений в городах, по словам климатолога, сохраняется, особенно при несвоевременной уборке снега и засоренной ливневой канализации. При этом ключевую роль играют скорость потепления и интенсивность таяния, а не сам объем снежного покрова.

Талинина также подчеркнула, что снежные зимы не являются климатической аномалией и укладываются в рамки естественной изменчивости. Определяющим фактором их последствий остается режим схода снега, от которого зависит влияние накопленной влаги на природные и городские системы.

