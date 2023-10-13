Даже брак не остановил: звезды, которые закрутили роман на съемках
Фото: [Социальные сети]
Многие люди мечтают, чтобы история их любви выглядела, как в кино. Кажется, что это должен быть красивый, эмоциональный и запоминающийся период — прямо как в голливудском фильме. Но мы редко задумываемся, как находят любовь актеры из этих фильмов.
Рассказываем о звездах, которые познакомились на съемочной площадке.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Канадско-американский актер Райан Рейнольдс познакомился со своей будущей женой — актрисой и фотомоделью Блейк Лайвли — на съемках супергеройского фильма «Зеленый фонарь».
Фото: [Evan Agostini/Invision/AP\TASS]
Хотя фильм оказался неудачным и получил множество негативных отзывов, на личной жизни Лайвли и Рейнольдса это никак не отразилось. Уже спустя пару месяцев они купили общую квартиру. Они заключили брак в 2012 году. Сейчас они воспитывают троих детей.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Пожалуй, самая известная история голливудского романа — это отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта. Встреча на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» настолько вскружила им голову, что Питт даже расстался со своей женой Дженнифер Энистон.
Фото: [Jaguar/Zuma\TASS]
Артистов часто видели вместе и вскоре они стали парой официально, хотя в брак долгое время не вступали. К сожалению, любимая многими семья Джоли и Питта распалась в 2019 году.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Пережив тяжелое расставание с Брэдом Питтом, актриса Дженнифер Энистон долгое время ходила к психологу, чтобы справиться с переживаниями. Спустя много лет Питт извинился за разрушенный брак, а Энистон нашла новое семейное счастье.
Фото: [Philip Vaughan/Zuma\TASS]
Избранником артистки стал американский актер и сценарист Джастин Теру. Их часто видели вместе и считали идеальной парой, а в 2012 году они стали мужем и женой. К сожалению, брак им сохранить не удалось.
Ева Мендес и Райан Гослинг
Знаменитый голливудский актер Райан Гослинг и актриса Ева Мендес познакомились на съемочной площадке фильма «Место под соснами».
Фото: [Социальные сети]
Поклонники были смущены тем, что Мендес старше Гослинга на шесть лет, и часто размышляли об их скором расставании. Несмотря на это, пара уже 11 лет живет счастливо и воспитывает двоих детей.
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