Даже брак не остановил: звезды, которые закрутили роман на съемках

Многие люди мечтают, чтобы история их любви выглядела, как в кино. Кажется, что это должен быть красивый, эмоциональный и запоминающийся период — прямо как в голливудском фильме. Но мы редко задумываемся, как находят любовь актеры из этих фильмов.

Рассказываем о звездах, которые познакомились на съемочной площадке.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс познакомился со своей будущей женой — актрисой и фотомоделью Блейк Лайвли — на съемках супергеройского фильма «Зеленый фонарь».

Фото: [ Evan Agostini/Invision/AP\TASS ]

Хотя фильм оказался неудачным и получил множество негативных отзывов, на личной жизни Лайвли и Рейнольдса это никак не отразилось. Уже спустя пару месяцев они купили общую квартиру. Они заключили брак в 2012 году. Сейчас они воспитывают троих детей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Пожалуй, самая известная история голливудского романа — это отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта. Встреча на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» настолько вскружила им голову, что Питт даже расстался со своей женой Дженнифер Энистон.

Фото: [ Jaguar/Zuma\TASS ]

Артистов часто видели вместе и вскоре они стали парой официально, хотя в брак долгое время не вступали. К сожалению, любимая многими семья Джоли и Питта распалась в 2019 году.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Пережив тяжелое расставание с Брэдом Питтом, актриса Дженнифер Энистон долгое время ходила к психологу, чтобы справиться с переживаниями. Спустя много лет Питт извинился за разрушенный брак, а Энистон нашла новое семейное счастье.

Фото: [ Philip Vaughan/Zuma\TASS ]

Избранником артистки стал американский актер и сценарист Джастин Теру. Их часто видели вместе и считали идеальной парой, а в 2012 году они стали мужем и женой. К сожалению, брак им сохранить не удалось.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Знаменитый голливудский актер Райан Гослинг и актриса Ева Мендес познакомились на съемочной площадке фильма «Место под соснами».

Фото: [ Социальные сети ]

Поклонники были смущены тем, что Мендес старше Гослинга на шесть лет, и часто размышляли об их скором расставании. Несмотря на это, пара уже 11 лет живет счастливо и воспитывает двоих детей.

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