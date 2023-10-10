Лето, Райдер и другие: звезды, которые не хотят заводить детей
Фото: [CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS]
Зарубежные звезды могут позволить себе все, что им нужно в жизни: недвижимость, дорогие автомобили, одежду от модных брендов и главное — беспечное семейное счастье. Но многие из них не готовы к этому и ставят карьеру на первый план.
Рассказываем про звезд, которые не хотят заводить детей.
Вайнона Райдер
Знаменитая американская актриса Вайнона Райдер решила не становиться матерью еще в молодости. Она опасалась, что это помешает ее карьере.
Фото: [Jordan Strauss/Invision/AP]
Райдер призналась, что этот вопрос мучал ее долгое время, но ребенка она так и не завела. При этом актриса проводит много времени с племянниками.
Леонардо Ди Каприо
Звезда фильмов «Титаник», «Великий Гэтсби» и «Выживший» Леонардо Ди Каприо никогда не заявлял о том, что не планирует заводить детей. Однако поклонники подозревают, что в свои 48 актер уже не собирается становиться родителем.
Фото: [Sebastien Nogier/EPA/ТАСС]
На бездетную позицию Ди Каприо также указывают его частые романы со все новыми девушками. Самые долгие отношения голливудской знаменитости продлились пять лет, а с остальными, по замечанию фанатов, он расстается, когда тем исполняется 25 лет.
Кайли Миноуг
Австралийская поп-певица Кайли Миноуг много раз пыталась построить счастливые отношения, но каждый раз ей не везло. В свои 55 лет у звезды до сих пор нет детей.
Фото: [SEBASTIEN NOGIER/EPA/TASS]
По словам Миноуг, она так и не нашла партнера, с которым могла бы завести ребенка. Некоторые поклонники предполагают, что на решение не становиться матерью также повлиял перенесенный рак молочной железы.
Джаред Лето
Американский актер и звезда фильма «Реквием по мечте» Джаред Лето признался, что не готов стать родителем, несмотря на свой возраст — звезде 51 год.
Фото: [CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS]
По словам Лето, он не может воспитывать ребенка и уделять ему достаточно внимания из-за плотного графика. Он считает, что воспитание требует большой самоотдачи, поэтому не берет на себя такую ответственность.
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