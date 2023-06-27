«Даже чайникам доверять нельзя»: камера для собаки транслировала интимную жизнь жительницы Подмосковья в Китай

Жительница Подмосковья сообщила, что китайская камера, купленная на известном маркетплейсе, передавала кадры ее интимной жизни на сайты для извращенцев. О ситуации рассказали в ряде сообществ в социальных сетях.

Пострадавшая поделилась, что устройство купила за 400 рублей для слежки за собакой. В итоге камера следила не за питомцем, а за личной жизнью девушки.

Многие пользователи социальных сетей также заявили, что переживают за конфиденциальность данных, которые хранятся на некоторых устройствах.

«Скоро даже чайникам доверять нельзя будет»; «Это проблема с использованием данных. В автоматических кормилках для животных с камерами та же проблема»; «Так о том, что камеры с китайских устройств передают картинку в Китай, уже было известно. Та же камера с робота-пылесоса», — рассуждают россияне.

Однако некоторые встали на защиту производителей и предположили, что данные передавались не с самой камеры, а с телефона жительницы Подмосковья.

«Это не факт, что транслировали производители. Могли просто взломать телефон, куда передавалось изображение», — написал анонимный пользователь Сети.

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