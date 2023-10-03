Ополчение Донбасса составляли не профессиональные военные, а обычные мирные граждане, которые встали на защиту своей свободы и своего языка. Российские солдаты, которые пришли им на помощь, порой поражались тому, как трудно вчерашним шахтерам справляться с хитроумным врагом.

По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Тертый, в начале спецоперации произошел любопытный случай. В руки жителей Донбасса попали пленные поляки. Ополченцы сообщили о своей «находке» российским солдатам, но показать не смогли.

Как рассказывали бойцам ополченцы, наемные поляки шли по городу в гражданской одежде без оружия, лишь с паспортами в карманах. Неизвестно, что им не понравилось у ВСУ, но они решили сбежать. По их плану они должны были пройти через российские позиции, добраться до России, а оттуда отправиться самолетом в Польшу. Однако их задержали и начали опрашивать.

«Те сперва притворялись глухонемыми, но глухота закончилась, как только им стрельнули возле уха. Они сразу разговорились, но многого выяснить не удалось — начался обстрел. Пленных быстро посадили в подвал, а сами ополченцы попрятались. После обстрела приходят, а поляков нет: никто не додумался запереть дверь. Паспорта их остались, а что толку!» — рассказал Тертый.

Словом, когда пришли российские солдаты, ополченцы уже не могли никого предъявить.

«Пока ополченцы боялись минометного обстрела, эти ребята спокойно ушли. Так расстроились, что даже часового не стали наказывать: поняли, что совершили ошибку все», — добавил боец в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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